Reprodução/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou a classificação final da licitação para reformar nove obras de arte especiais (pontes e viadutos) em rodovias da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), abrangendo 11 municípios. A empresa CH Engenharia Civil Ltda. foi a vencedora, com proposta de preço de R$ 1.931.301,71, a mais vantajosa apresentada, e por ter toda sua documentação de habilitação aprovada.

Com a publicação, disponível em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, tem início período de cinco dias úteis para interposição de recursos quanto ao resultado, seguido por período igual para contrarrazões. Caso algum documento seja protocolado, serão analisados pelo DER/PR, que tomará uma decisão final.

A próxima etapa da licitação é a homologação do resultado e adjudicação do objeto à vencedora, que é uma garantia que o contrato da obra será assinado com a empresa. Na sequência ela deve entregar ao DER/PR sua documentação para assinatura de contrato.

Cada obra de arte especial foi analisada pelo DER/PR e receberá serviços específicos de manutenção, que incluem limpeza com jateamento de água sob pressão, roçada da vegetação próxima e poda de árvores que atrapalham a visibilidade, melhorias nas estruturas de concreto, limpeza e recomposição do sistema de drenagem, reforço e substituição da sinalização, entre outros.

Os locais exatos de cada ponte e viaduto podem ser consultados neste mapa, na opção CP 49/2022, referente à identificação da licitação no portal Compras Paraná, e à modalidade utilizada, Concorrência Pública. Após contratação e emissão de ordem de serviço, o prazo de execução das reformas será de 150 dias corridos (cinco meses), com previsão de início das atividades pelos dois viadutos em Curitiba.

Confira as estruturas inclusas na licitação:

Ponte Rio Piedade (PR-092) no limite entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul

Viaduto R. Francisco Kruger (PR-418) em Almirante Tamandaré

Ponte Rio Verde (PR-423) no limite entre Araucária e Campo Largo

Ponte Rio Curralzinho (PR-506) no limite entre Piraquara e Quatro Barras

Viaduto Ferrovia PR-510) em Balsa Nova

Viaduto R. Newton Laporte (PR-418) em Curitiba

Viaduto R. Pedro Teixeira Alves (PR-509) em Almirante Tamandaré

Viaduto R. Brasílio Cuman (PR-418) em Curitiba

Pontilhão Rio Canguiri (PR-802) no limite entre Colombo e Quatro Barras.