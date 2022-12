O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), destinará R$ 70 milhões para a compra de pelo menos mais mil automóveis com o objetivo de reforçar a Estratégia da Saúde da Família (ESF). Será a segunda etapa para ampliar o atendimento domiciliar no Paraná. O investimento está previsto na Resolução 858/2022.

“Continuamos seguindo a orientação do governador Ratinho Junior, que é descentralizar os serviços de saúde. Esses novos carros irão possibilitar um maior número de atendimentos diretamente dentro da casa dos paranaenses, reforçando a Estratégia da Saúde da Família”, disse o secretário Beto Preto.

Os veículos serão ser utilizados prioritariamente para atendimento de pessoas idosas, pacientes com sofrimento ou transtorno mental, que fazem uso de álcool e outras drogas e, também, para o cuidado das pessoas com sequelas pós-Covid-19.

INVESTIMENTO – Está será a segunda fase de investimentos para a compra de veículos dentro da ESF. No ano passado, o Paraná destinou R$ 51,7 milhões do Tesouro do Estado para a compra de 1,5 mil veículos que foram entregues aos 399 municípios por meio das 22 Regionais de Saúde.

Segundo o Sistema de Informação E_Gestor AB, do Ministério da Saúde, o Estado possui 2.512 equipes de ESF que abrangem todos os municípios. Agora, os valores do novo investimento serão repassados às prefeituras na modalidade Fundo a Fundo e cada cidade deverá adquirir os automóveis individualmente. A estimativa é que cada veículo tenha um custo médio de R$ 65 mil.

“Com a nova compra, somamos mais de 2,5 mil novos veículos nos 399 municípios do Estado, cobrindo todas as equipes de saúde da família do Paraná. Essas equipes podem fazer ao menos oito visitas domiciliares por dia. Com isso, serão mais de 20 mil atendimentos diários, 100 mil semanais e mais de 1,2 milhão ao ano”, enfatizou Beto Preto.

PROGRAMA – As equipes de ESF desenvolvem atividades no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) – é o contato mais próximo da população para o acesso dos serviços na Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Elas são responsáveis por atendimentos à população com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de pré-natal das gestantes, atendimento das crianças, vacinas, curativos, entre outros.

A iniciativa também abrange a assistência domiciliar as pessoas que não têm condições de comparecer aos atendimentos periódicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).