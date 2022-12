Rodrigo Felix/AEN

A Estrada da Graciosa, a PR-401, deve ser liberada para os motoristas no dia 20 de dezembro, segundo as informações do Departamento de Estradas da Rodagem do Paraná (DER-PR). A rodovia está bloqueada do km 6 ao km 16 desde 28 de novembro, quando a pista foi danificada por deslizamentos causados pelas chuvas.

No entanto, a data pode ser alterada de acordo com as condições climáticas do trecho, conforme informações do governo do Paraná.

No último dia 8 deste mês, o DER-PR informou haver uma trinca de 50 metros de extensão no km 7. Os técnicos identificaram “movimentação no talude da rodovia, encharcado pela água da chuva, o que impede a liberação do tráfego no momento para preservar o usuário e evitar agravamento da situação”.

O governo estadual ressaltou estar em tramitação um processo para contratação emergencial da empresa que vai fazer os serviços de recuperação. As atividades devem iniciar com análises e diagnósticos dos danos causados pelas chuvas.

No trecho de bloqueio, há sinalizações, barreiras físicas, além da atuação de militares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para orientações no local.

Pontos acessíveis

Apesar do bloqueio, visitantes podem chegar até o Recanto Lacerda a partir da BR-116. Também é possível ir até o Recanto Mãe Catira, a partir de Morretes, no litoral.