Conrado Age/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) reabriu parcialmente a Estrada da Graciosa (PR-410) às 15h desta terça-feira (20). Foi organizada uma operação pare-e-siga na altura do km 7, onde estão em andamento obras de recuperação do aterro, danificado pelas chuvas e quedas de barreira, com o bloqueio total do trecho sendo retomado às 18h.

O objetivo é garantir o trânsito de moradores e usuários que tenham grande necessidade de circular pela rodovia para acessar outras localidades. Enquanto os locais atingidos anteriormente já apresentam estabilidade, a permanência das chuvas na região representa um risco de novos danos na encosta ou pavimento.

Durante este período de obras, o DER/PR alerta que a Estrada da Graciosa não deve ser utilizada para fins de turismo em dias de chuva, e que a mesma não é uma alternativa para tráfego de veículos da BR-277.

A rodovia é histórica, apresentando trechos com pavimento de paralelepípedos, pista estreita sem acostamento e curvas acentuadas, com sua utilização em períodos de chuva já necessitando de cautela mesmo em situações de normalidade.

A decisão de reabertura foi tomada após uma inspeção do trecho, realizada nesta manhã. O DER/PR permanecerá realizando constante avaliação da pista, encosta, clima e tráfego de veículos, podendo bloquear a rodovia novamente a qualquer momento, caso haja necessidade, visando garantir a segurança dos usuários.

VEÍCULOS – A partir de quarta-feira (21), a operação pare-e-siga deve ocorrer das 7h da manhã até as 18h no km 7, com o tráfego liberado nos demais trechos. Nos demais horários, a rodovia será novamente bloqueada do km 6 ao km 16, como medida de segurança. Será liberada a passagem de carros, vans e veículos similares. Todas estas restrições podem ser ajustadas pelo DER/PR, conforme a necessidade. As medidas contam com apoio da Defesa Civil e do Batalhão de Patrulha Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná.

Como era

Bloqueio total entre o km 6 e km 16.

Como está

Das 7h às 18h: pistas liberadas, com pare-e-siga somente no km 7.

Bloqueio nos demais horários, entre o km 6 e km 16.