Divulgação/Arteris Litoral Sul

O tempo de viagem de Curitiba a Paranaguá, no Litoral do Estado, pela BR-277 está estimado em 2h01 pelo aplicativo Waze e a fila de carros estava em 20 km, segundo os dados do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). No sentido contrário a viagem estava estimada em 1h24, às 8 horas da manhã. Já na BR-376, a fila era de 23 quilômetros sentido Guaratuba, do km 645 ao km 688.

Desde o fim de outubro, a BR-277 sofre com bloqueios provocados por deslizamentos de terra. Já na principal ligação do Paraná com Santa Catarina, BR-376, a concessionária Arteris Litoral Sul informa uma fila de 23 quilômetros no sentido Litoral. No sentido Curitiba também há fila, mas de 8 quilômetros.

