Geraldo Bubniak/ANPr

O movimento de carros já foi bastante grande nesta última sexta-feira, 23 de dezembro, antevéspera do Natal, e a previsão é de maior fluxo de carros nesta manhã de sábado, 24 de dezembro. Até as 9h30, não havia filas nas rodovias, segundo as informações prestadas pelas concessionárias.

Entre os destinos mais procurados, estavam os litorais do Paraná e Santa Catarina, onde foram também observadas as rodovias mais congestionadas. Por causa das restrições de tráfego provocada por deslizamentos em novembro e na semana passada, o trânsito é lento em determinados trechos da BR-277, que leva ao Litoral do Paraná, e na BR-376, que vai até o litoral catarinense.

Na BR-376, o fluxo também segue mais lento perto do km 668. Segundo a Concessionária Autopista Litoral Sul, à tarde havia fila de 1 quilômetros no sentido Santa Catarina, entre os km 666 e 668, em Guaratuba.

A concessionária estima que haverá 115 mil veículos por dia nas estradas que ligam o Paraná ao Sudeste e ao Sul do País e pediu atenção aos motoristas

Acompanhe o movimento em tempo real pelos canais das concessionárias, Polícia Rodoviária Federal e DER-PR:

