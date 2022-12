UFPR. Franklin de Freitas

Bolsistas, estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e representantes de servidores marcaram para hoje, às 18 horas, na Praça Santos Andrade, um ato contra contra o não pagamento da Capes e pelo reajuste das bolsas.



São 1.782 bolsistas da universidade paranaense que não receberam as bolsas dos Capes já a partir de dezembro devido aos cortes determinados pelo governo de Jair Bolsonaro. Sob o mote “Pague Minha Bolsa”, o ato está sendo convocado em todo o Brasil até que as bolsas de estudos sejam pagas.