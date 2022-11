(Marlise Groth)

A estufa de vidro do Jardim Botânico de Curitiba ficará iluminada na cor verde, no domingo (20). A ação é uma homenagem da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6) pelo Dia do Biomédico, na segunda-feira (21).



A cor verde representa a esperança, a liberdade, a saúde e a vitalidade. O mesmo gesto de tributo e agradecimento também será realizado na Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Maringá, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Cascavel e na UniFatecie de Paranavaí.

Em todo Brasil são mais de 83 mil biomédicos, que trabalham em cerca de 35 atividades ligadas à saúde. No Paraná são 4.500 profissionais capacitados e centenas de estudantes.