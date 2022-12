Reprodução/Assessoria de Imprensa

Com o objetivo de iniciar um debate sobre o futuro da mobilidade urbana no país, será realizado em Curitiba, nos dias 10 e 11 de dezembro, o evento Autos Irados, no 9º andar do estacionamento do Shopping Estação na Aldeia Coworking. O evento é gratuito e aberto ao público.

Além do Concurso do veículo mais irado, o evento terá espaço para exposição de mais de 100 veículos, estandes de expositores locais como a Next Minis, Armacollo Veículos, Gaudium Garage, VK locações, Formula Premium e a Kaus Elite. Entre as atrações, está um show com banda, simulador de corrida, espaço exclusivo para itens colecionáveis da ALL COLLECTIONS, exposição de projetos de estudantes da UFPR e uma área para alimentação.

No dia 10, das 10h às 19h, o público poderá se divertir nas atrações e acompanhar a primeira etapa do concurso de carros e motos que mais se destacarem nos seguintes critérios: complexidade do projeto, design, raridade do exemplar e sustentabilidade. Serão selecionados até 7 motocicletas e 7 automóveis para participarem de uma exposição no dia 11, das 14h às 19h.

Os veículos expostos serão analisados por uma banca de jurados e o vencedor será divulgado no término do evento. Além de receber o troféu de mais irado em 2022, o proprietário do veículo irá ganhar um vale-compras de R$ 1.000 no Verde Mais Fresh Market.

Segundo ranking Connected Smart Cities 2022, Curitiba é referência em inovação e é considerada a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, por isso, o organizador do evento e fundador da plataforma AUTOS IRADOS, Ricardo Pontes, afirma que é necessário facilitar o debate entre os atores do ecossistema de mobilidade urbana. “Assim, será possível construirmos juntos um futuro sustentável, mas que também preserve nossa cultura e paixão por veículos”, conclui.

Serviço

Evento: Autos Irados

Onde: 9º andar do estacionamento do Shopping Estação na Aldeia Coworking pelo elevador acesso azul ou vermelho

Quando: 10 de dezembro, das 10h às 19h; 11 de dezembro, das 14h às 19h

Participação gratuita