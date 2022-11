João Frigério

Uma explosão destruiu parte de uma uma indústria de produtos químicos na rua José Mendes Sobrinho, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na manhã desta segunda (21). Segundo a Tenente Priscylla, do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida sem lesões graves. Ela também afirmou que não houve chamas na explosão.

“Fomos acionados atendimento de uma explosão nesta empresa produtos químicos royal. Pelo o que apuramos, a explosão aconteceu quando funcionários misturavam três produtos na caldeira, fenol, formol e soda cáustica”, afirmou ela. Com a explosão, pedaços de máquinas e da estrutura voaram para a empresa vizinha. A Defesa Civil está no local avaliando a estrutura que restou no local.