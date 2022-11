Divulgação

Explosões, tiros de festim, movimentação de policiais. Exercícios simulados da polícia militar acontecerão em diversas cidades da Região Metropolitana de Curitiba na noite desta quarta (23) para quinta (24). Embora os exercícios não gerem nenhum risco à população, a Polícia Militar orienta para que neste dia evitem a circulação nas proximidades desses locais e não tomem nenhum tipo de ação que possa interferir no exercício.

Em Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Piraquara e Pinhais, as ações são comandadas pelo 29º Batalhão da Polícia Militar e devem começar às 22 horas desta quarta (22). Os locais que terão maiores movimentações serão na frente do 29º BPM, local onde as viaturas sairão para atender a ocorrência da simulação; haverá movimentação em Campina Grande do Sul próximo ao Hospital Angelina Caron; e nas proximidades da empresa Enaex.

Na ocasião, haverão policiais disfarçados de criminosos, os quais farão uma simulação com equipes fardadas. As equipes policiais simularão medidas de resposta, para fins de treinamento, serão utilizadas munições de festim (não letal).

Embora o exercício não gere nenhum risco à população, a Polícia Militar orienta para que neste dia evitem a circulação nas proximidades desses locais e não tomem nenhum tipo de ação que possa interferir no exercício Para maiores informações nos acompanhe nas redes sociais do Instagram e Facebook @29BPM.

Em Colombo, o Exercício Simulado do Plano de Defesa Territorial do município será comandado pelo 22º Batalhão de Polícia Militar. A a ação policial militar ocorrerá no centro da cidade com previsão para início às 4 horas de quinta (24), na frente das instituições bancárias.

Na ocasião, haverá profissionais disfarçados de criminosos, os quais simularão roubo à referida instituição bancária. As equipes policiais simularão as medidas de resposta e procedimentos a serem adotados em caso de ocorrência que necessite do acionamento do Plano de Defesa Territorial, referentes aos crimes contra o sistema financeiro, denominado como o “Novo Cangaço” e “Domínio de Cidades”, envolvendo estabelecimentos bancários ou instituições de valores.

O objetivo da instrução é orientar os profissionais de segurança pública sobre como agir em situações como essas e dar uma resposta imediata a ação delituosa de organização criminosa na área de abrangência do 22º BPM. E para fins de treinamento, serão utilizados explosivos, rojões e serão efetuados disparos de munições de festim (não letal), muitas viaturas estarão nas ruas, barulho e movimentação irá acontecer.

Para maiores informações nos acompanhe nas redes sociais do Instagram (@22bpmpr) e Facebook (https://www.facebook.com/22bpmpr)