Reprodução TJPR

É com pesar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) comunica o falecimento do Desembargador Vicente Del Prete Misurelli nesta quarta-feira (28/12), em Curitiba. O magistrado encontrava-se internado o Hospital Marcelino Champagnat, o velório será realizado na Capela Vaticano, o sepultamento está marcado às 13h30, de quinta-feira (29/12)

A presidência do TJPR decretou Luto Oficial de três dias em todas as repartições judiciárias do Estado, por meio do Decreto Judiciário Nº 722/2022 – D.M, como forma de prestar uma homenagem ao Desembargador que completou 33 anos de atuação na magistratura paranaense.

Biografia

Vicente Del Prete Misurelli, filho de Carlos Del Prete Misurelli e de Leone Caldeira Misurelli, nasceu em Curitiba (PR), em 19 de abril de 1954. Bacharel pela Faculdade de Direito de Curitiba, turma 1979.

Ingressou na magistratura após concurso para juiz substituto, sendo nomeado em 4 de abril de 1989 e exercendo as funções nas comarcas de Ibaití e Tomazina. No dia 6 de junho de 1990 foi nomeado juiz de direito, atuando nas comarcas de Andirá, Tomazina, Guaíra, Pitanga, Cascavel e Curitiba.

Foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná em 10 de abril de 2006.

Especialista em Filosofia do Direito, em Teoria Sociológica e em Estudos de Problemas Brasileiros. Curso de mestrado em Teoria Crítica do Direito, pela Universidade Íbero-Americana de Andaluzia (Espanha).