Hully Paiva/SMCS

Neste sábado (10/12), o curitibano participou de mais uma ação para a sustentabilidade de Curitiba: trocou resíduos por mudas de árvores durante o Dia de Troca Consciente, realizado neste sábado (10/12), na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), no Parolin.

A Família Folhas, símbolo da sustentabilidade na cidade, marcou presença entregando aos participantes as mudas de árvores nativas, cultivadas pelo Horto Municipal da Barreirinha.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Curitiba, pelo Sinduscon-PR e pelo Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR), em uma ação do Curitiba Viva Bem, política pública do município de promoção da qualidade de vida na cidade.

Até às 14 horas, foram, cerca de 200 kg de materiais haviam sido recolhidos. A associação Reciclemais, do programa Ecocidadão, da Prefeitura, também no evento para trabalhar com a educação ambiental dos participantes, elogiou a iniciativa.

“É essencial que sejam feita ações como este Dia de Troca, para que as pessoas aprendam a importância de fazer sua parte e entregar os materiais que não serão mais utilizados nos locais corretos e de forma correta”, destacou a presidente da Associação, Marta de Queiroz.

Destinação correta

O Dia da Troca Consciente recebeu resíduos de construção civil, materiais de construção e acabamentos, tintas, recicláveis (papéis, plásticos, vidros, latas), óleo de cozinha, eletroeletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas, medicamentos e roupas, entre outros.

Os materiais foram acomodados em caçambas e ecobags, facilitando o encaminhamento dos mesmos, em um processo de logística reversa feito com apoio de empresas especializadas para cada tipo de produto recolhido.

Curitiba tem uma rede de coleta permanente estabelecida par a coleta de todos tipos de materiais a serem descartados – lixo, recicláveis, resíduos-, mas ações como esta têm caráter didático e ajudam a amplificar as informações sobre a importância do descarte correto dos resíduos.

“Sem dúvida, um grande mutirão de recolhimento como este é um reforço nas nossas campanhas de sustentabilidade”, disse a secretária Municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias.

No lugar certo

Além da coleta de resíduos domiciliares e recicláveis porta a porta e pelo Câmbio Verde, Curitiba conta com uma série de serviços que permitem ao cidadão fazer o descarte correto dos materiais. Para resíduos de construção, madeiras, restos de podas de árvores e de limpeza de jardins, móveis inservíveis, recicláveis, eletroeletrônicos, óleo de cozinha e gordura, existem, por exemplo, os ecopontos mistos.

Estes 11 pontos fixos que visam prevenir bota-foras irregulares em áreas de preservação ambiental (margens de rios) também fazem parte, agora, do Programa Municipal de Compostagem, e recebem também cascas e restos de frutas, de legumes e verduras (todos crus), cascas de ovos, filtros e borra de café, saquinhos de chá e restos de folhas.

O lixo eletrônico também é recolhido pelas associações do Ecocidadão em seus barracões e em mutirões mensais. E o lixo tóxico, em caminhões próximos a terminais de ônibus, conforme um calendário mensal.

O resíduo de construção e vegetal também podem ser recolhidos sob demanda, por meio de solicitação pela Central 156. Mais informações podem ser encontradas no site coletalixo.curitiba.pr.gov.br.