Franklin de Freitas

Todos os anos uma das principais atrações natalinas de Curitiba, a Rua Iluminada Família Moletta já está aberta para o público. A atração fez sua estreia no último sábado (19 de novembro) e seguirá recebendo os curitibanos todos os dias até 30 de dezembro, sempre a partir de 19h30. E para 2022, a expectativa dos organizadores é que o espaço, que está maior do que em outros anos, também receba um público recorde, com média de 2 mil a 2,5 mil pessoas por dia.





















Segundo Samuel Moletta, desde 2016, quando a atração voltou a fazer parte do calendário natalino da capital paranaense, o público da Rua Iluminada vinha crescendo a cada ano. Até que em 2020 a atração acabou sendo inviabilizada por conta da pandemia de Covid-19, retornando no ano passado, mas com um público ainda reduzido por conta das restrições sanitárias.

“Ano passado diminuiu bastante, deu metade [do público]os outros anos. Mas este ano a nossa expectativa é que o pessoal retorne e que registremos o maior número de pessoas nos visitando dos últimos anos”, afirma Samuel, comentando que a família procura sempre inovar. “Neste ano, para ter um fluxo maior de pessoas, abrimos um novo caminho, no meio do mato, pro pessoal de circular. Temos mais de um milhão de luzes, quase 1,5 milhão. As casas todas estão iluminadas, os corredores cobertos, bosque decorado, as árvores”, comenta ainda ele.

Para que o espetáculo seja possível, no entanto, é preciso muito planejamento e união por parte da família Moletta. Segundo Samuel, a preparação para o final de ano já começa entre os meses de junho e julho, quando todos se reúnem. “A primeira coisa que perguntamos é se todos estão de acordo, querem fazer. Tem que ter uma unanimidade, pelo menos a maioria estando de acordo. A partir dali começamos a planejar os tipos de decoração, os temas, oq eu vamos precisar comprar… E aí fazemos uma, duas reuniões por mês, até chegar em novembro, quando começamos efetivamente a iluminar a rua, decorar as casas, montar a área de lazer”, explica.

A tradição, inclusive, atravessa as gerações da família Moletta. Samuel, por exemplo, conta que era ainda uma criança quando seu pai, Reinaldo, e seu tio, Antônio, começaram a dar vida para a Rua Iluminada, em 1996. A iniciativa chegou a ser interrompida em 2002, mas retornou 14 anos depois e hoje mobiliza toda a família, desde os filhos da nona Brígida até as noras, genros, netos, primos e bisnetos.

“Se a família não é grande, não conseguimos fazer. Cada um cuida de um setor, cuida de uma parte da rua. É a união família que faz isso tudo possível”, destaca Samuel, comentando ainda que uma das coisas que dá força para a família continuar com a tradição é ver a felicidade dos outros. “O bacana de tudo isso é a união da família e ver a alegria do pessoal vendo o presépio, a decoração. Tem muita gente que se conheceu na rua e hoje estão casados, por exemplo. São coisas bacanas.”

Uma brincadeira que virou a rua mais iluminada de Curitiba

A história da Rua Iluminada tem início em 1996. Naquele ano, Antônio Moletta havia visto no bairro Batel uma exposição de luzes e resolveu comprar 20 jogos de lâmpadas pequenas para enfeitar a frente de sua casa. A decoração fez sucesso e repercutiu, o que foi motivando a família a ampliar e inovar cada vez mais na decoração. Em 2002, contudo, a família relata que começou a ter problemas relacionados à segurança. Foi quando acharam melhor paralisar a atividade, que acabaria sendo retomada 14 anos depois, em 2016, a pedido da nona Brígida.

“A gente se reunia nos aniversários da família, juntava todo mundo na roda de chimarrão e começava a falar de fazer de novo, organizar mais um Natal. Em 2016, então fizemos reuniões para decidir como fazer tudo, investimentos em segurança e aí deu certo”, relata Samuel Moletta. “Meu pai e meu tio incentivaram o restante do pessoal, abraçaram a ideia. Somos muito religiosos também, então sempre tem o presépio da família, que são valores que temos como base. A nona principalmente, que está sempre dando apoio”, emenda.

Serviço

Rua Iluminada Família Moletta

Onde: Rua Nicola Pellanda, 5962, Umbará, Curitiba.

Quando: Todos os dias até 30 de dezembro. De segunda a quinta o espaço funciona das 19h30 às 23 horas e de sexta a domingo, das 19h30 às 23h30. No dia 24, véspera de Natal, o horário será diferenciado: das 19h30 às 21h30.

Quanto: R$ 25 inteira e R$ 12 a meia-entrada. Crianças com menos de cinco anos não pagam

Mais informações no site: www.ruailuminada.com.br