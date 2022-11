Reprodução/PRF

A FETRANSPAR – Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná está preocupada com a situação de bloqueio na BR-277, por conta de deslizamentos de terra, no sentido ao Litoral do Paraná. Nesta quarta-feira (30), o presidente da FETRANSPAR, Coronel Sérgio Malucelli, enviou um ofício à Polícia Rodoviária Federal (PRF) pedindo que o sentido Curitiba-Litoral da BR-277 seja liberado no formato pare e siga, em meia pista.

“Estamos recebendo diversas reclamações de transportadores que estão com caminhões parados no acostamento da descida da rodovia, no sentido capital ao litoral. Já estamos com cerca de 14 km de fila, sem contar todos os veículos parados nos postos e pontos aguardando, inclusive com motoristas sendo assaltados”, afirmou o Coronel Malucelli.

Na BR-277, até o momento, os veículos transitam apenas no sentido Litoral – Curitiba, subindo a Serra do Mar, e não há previsão de liberar o sentido de Curitiba para as praias.

“A FETRANSPAR se solidariza com todas as equipes que estão envolvidas no trabalho de liberação da BR-277, mas também cobra agilidade para encontrar uma solução para que o tráfego no sentido ao litoral paranaense seja retomado o mais breve possível”, definiu.

O ofício detalha o pedido: “diante da urgência que o assunto requer, solicitamos avaliar o planejamento de utilização desta única pista nos dois sentidos, na condição de comboio, que pode contar com a PRF liderando a cada hora a descida, alternando com a subida. Desta forma os transportadores poderão até mesmo se organizar para liberar seus equipamentos que estão carregados à margem da Rodovia e em seus depósitos, evitando ainda mais o aumento desta fila”.