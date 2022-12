Feira da Praça Osório: opções de Natal até sexta (Franklin de Freitas)

Ainda dá tempo de visitar as Feiras Especiais de Natal da Osório e Santos Andrade, que funcionam até sexta-feira (23). Nos locais são comercializados produtos natalinos e sugestões de presentes, todos produzidos por artesãos de Curitiba e da Região Metropolitana. Além disso, ainda é possível aproveitar a culinária das barraquinhas de comidas de diversos países e regiões, como México, Chile e Brasil.



Na quarta-feira (21), a Prefeitura também divulgou como funcionam os serviços municipais durante os feriados do Natal e Ano Novo.



A Prefeitura de Curitiba entra em recesso a partir de sexta-feira (23). O retorno às atividades acontece na primeira terça-feira de 2023, dia 3 de janeiro. Durante o período, não há expediente nas repartições públicas municipais e alguns atrativos e serviços têm funcionamento alterado.



As Unidades Básicas de Saúde ficam assim: no dia 23/12 e entre os dias 26/12 e 30/12 funcionarão das 8h às 17h. A partir de 2/1, cada unidade funcionará no seu horário normal. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), ficam abertas 24 horas.



O Mercado Municipal de Curitiba fica aberto na sexta das 7h às 20h e no sábado das 7h às 16h e fecha no domingo de Natal. Depois na semana que vem abre segunda das 8h às 18h, de terça a sexta-feira das 7h às 18h, e no sábado das 7h às 16h, depois fecha no domingo e segunda, dia 2.



A coleta de lixo funciona normalmente, mas no sábado (24) tem funcionamento normal no período diurno; no período noturno antecipado para 17h. Domingo (25) não funciona.