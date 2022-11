(Valquir Aureliano/Arquivo BP)

Organizado pela Associação e Oficina de caridade Santa Rita, a 38ª Edição da Feira de Santa Rita, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de novembro, em Curitiba, tem o objetivo de atender mais de 150 entidades. De acordo com a organização, para este ano serão montados 145 estandes, de artesanato e praça de alimentação.



Durante a Feira, serão apresentadas atrações artísticas e no domingo será celebrada a Missa solene, com a participação de todas as operárias, familiares e visitantes, com procissão da padroeira Santa Rita. No total mais de 30 mil pessoas são esperadas durante os 3 dias de feira.

Neste ano, a TV Evangelizar fará a cobertura da feira nos três dias de evento.