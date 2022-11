Cesar Brustolin/SMCS

A partir das 14 horas de hoje, o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, recebe a Feira de Santa Rita. A Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia promove o evento para atender mais de 150 entidades que fazem parte do seu cadastro. São 145 estandes de artesanato e praça de alimentação. Haverá apresentadas atrações artísticas na praça de alimentação. A entrada é franca. A feira segue nos dias 12 e 13.



Hoje a feira funciona das 14 às 21 horas, amanhã das 10 às 21 horas e no domingo das 10 às 20 horas. A feira de Santa Rita começou no ano de 1983, com barraquinhas de madeira na Praça Osvaldo Cruz. São esperados 30 mil visitantes.