Divulgação

A tradicional Feira Livre do Alto da Glória que ocorre semanalmente na Rua Alberto Bollinguer, é a primeira, entre os mais de 90 pontos espalhados por toda a Curitiba, a adotar o conceito “4.0” com locais de coleta seletiva, ações educacionais e outros serviços públicos. O lançamento do programa Feira 4.0 da Prefeitura de Curitiba foi no último sábado (10/12).

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, participou do lançamento e salientou as ações que estão sendo implementadas. “É primeira feira a adotar os conceitos de feira 4.0, seguindo as ações de cidade inteligente adotadas pelo município por determinação do nosso prefeito Rafael Greca. A idéia é que todas as feiras da cidade possam se tornar 4.0”, afirmou Gusi.

Confira as ações de feira 4.0 no Alto da Glória:

A feira agora passa a fazer a própria gestão de resíduos, encaminhando as xepas (produtos que perderam padrão comercial mas que mantém o valor nutricional) para doação para entidades sociais;

Haverá ações permanentes de conscientização ao combate ao desperdício de alimentos, onde entidades e ONGs realizarão aulas e palestras com ações junto ao consumidor durante a feira;

O lixo orgânico da feira que não poderá ser aproveitado deverá ser encaminhado para composteiras do município como as que tem na Fazenda Urbana do Cajuru;

Será uma feira conectada através de plataformas on-line que permitam com que a população consiga saber quais produtos tem e a exata localização dos feirante;

Reorganização de layout com espaço para estacionamento de clientes e Operação Feiras Livres, com ações para orientação do trânsito e sinalização, em parceria com a Superintendência de Trânsito (Setran).

Indicações Geográficas

Além do lançamento do programa Feira 4.0, o ponto do Alto da Glória recebeu uma grande exposição de produtos produzidos em várias regiões do Brasil. A ação foi promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a Prefeitura de Curitiba.

Foram mais de 30 expositores com produtos como queijos e embutidos, cafés, farinhas, mel, doces e cachaças de regiões como norte de Minas Gerais, Alagoas, Amazonas e também vários produtos paranaenses.

A ação fez parte ainda de iniciativas do maior evento de Indicações Geográficas e Marcas coletivas do país que aconteceu, na quinta e sexta-feira (8 e 9/12), no Memorial de Curitiba, enaltecendo e valorizando a cultura alimentar de várias partes do país e do mundo.