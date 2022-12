(Divulgação)

Quem busca presentes diferenciados e itens para a ceia pode encontrá-los na Feirinha da Regional Cajuru, que acontece todas as tardes de sexta-feira, em frente à Rua da Cidadania. Além de levar para casa produtos feitos por artesãos, quem comprar no local ganha um cupom para concorrer a uma cesta com produtos vendidos nas barraquinhas. O sorteio será no dia 23/12, último dia da feira em 2022.

A feirinha regional reúne 13 artesãos e funciona das 13h às 19h. Lá é possível encontrar artigos para agradar preferências variadas. Entre eles estão alimentos como pastéis, bolos e alfajores; carrinhos e aviões antigos, feitos com madeira de demolição; bonecas, capas de cadernos e de agendas em tecido; mandalas; toalhas, tapetes e peças bordadas em ponto cruz.

Depois das compras, a dica é ficar para ver a árvore de Natal gigante, montada pela Prefeitura na frente da Rua da Cidadania.

Últimas semanas

Segundo o coordenador da feira, Denis Israel Henning, o objetivo é aproveitar as últimas tardes de vendas – nesta sexta-feira (16/12) e na próxima (23/12) – para compensar as duas tardes de jogos do Brasil pela Copa do Mundo, em 2/12 e 9/12, quando não houve feira.

Para isso, a variedade de preços pode estimular os consumidores. “Dá para levar produtos bonitos, de qualidade e gastando de R$ 15 a R$ 400”, revela o artesão, que vende seus produtos no local há cerca de dois anos.

Independentemente do valor da compra, cada venda dá direito a um cupom para o sorteio. Depois disso, a feirinha retomará suas atividades em 20/01/2023.