Valquir Aureliano/Arquivo/Bem Paraná

Com o feriado da Proclamação da República na próxima terça-feira (15/11), órgãos de trânsito esperam maior movimentação nas estradas. Entre as principais recomendações de segurança nesse período estão o planejamento de viagem – com cálculo de tempo e pontos de pausa; atenção redobrada para possíveis paradas repentinas de trânsito próximo de acessos aos municípios e em trechos com aclives e declives; e os cuidados necessários para uma direção segura e defensiva em dias chuvosos.

Durante os deslocamentos do feriadão também é essencial respeitar os limites de velocidade oe obedecer às placas de sinalização. Onde não existir sinalização, ou se esta estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via. Quanto maior a velocidade, maior é o risco e mais graves são os sinistros de trânsito. Na opinião de Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons, o comportamento consciente ao conduzir realmente salva vidas. "Conduzir é uma ação que requer responsabilidade, seriedade e exige atenção total ao tráfego e ao entorno para que todos possam seguir seguros", comenta.

Segundo a MetSul Meteorologia, apesar de a tendência ser de precipitação abaixo da média na maior parte da região sul, é sempre importante recordar que se está ingressando no período do ano em que ocorrem as pancadas e temporais típicos de verão, que são capazes de gerar volumes de chuvas excepcionalmente altos em curtos períodos de tempo.