Divulgação/PM Matinhos

As cidades do Litoral do Paraná terão a festa da virada neste ano. Em Guaratuba, a virada do ano contará com 3 trios elétricos, fazendo a festa nos principais pontos da cidade. A queima de fogos sem estampido sonoro acontecerá no Morro do Cristo com duração de 10 minutos.



Em Matinhos, à meia-noite haverá um grande espetáculo com queima de fogos acompanhado de trios elétricos. Os fogos utilizados serão os chamados fogos ecológicos, de baixo estampido.



A prefeitura de Pontal do Paraná realizará a queima de fogos em cinco balneários e serão 15 minutos de show com fogos mais luminosos.