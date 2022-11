Neste domingo (6/11), tem mais atividades gratuitas de esporte e lazer promovidas pela Prefeitura de Curitiba. Terão atividades recreativas nas Arcadas do São Francisco e em vários parques da cidade; Festival de BMX, na pista municipal do Cajuru; Copa Escolar 2022 de Futsal na Praça Oswaldo Cruz e Pedala Curitiba no Boa Vista para agitar o dia.

A programação, organizada pela Secretaria Municipal Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), integra as ações que a Prefeitura promove no âmbito do Curitiba Viva Bem, um conjunto de políticas públicas que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

DOMINGO (6/11)

Nas Arcadas do São Francisco, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem, acontecem as atividades recreativas das 9h às 13h de domingo (6/11) para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Parques

Das 14h às 18h, a diversão será em sete pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, no Passeio Público, na Praça Afonso Botelho e agora também no Parque Yberê no Campo de Santana.

No Parque Barigui, as atividades serão feitas no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, as ações vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. Já no Parque Atuba, será no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Parque Lago Azul, as atividades serão no espaço do campo de futebol que tem um alambrado. Por último, o Passeio Público vai concentrar as atividades em frente ao Coreto Digital e no Parque Yberê elas serão feitas próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas entre outras atividades.

Passeio Ciclístico Boa Vista

O Passeio Ciclístico Boa Vista é uma atividade do Pedala Curitiba e tem como objetivo incentivar a prática do ciclismo, com um percurso de nível fácil, possibilitando a participação de todo a família. A concentração será a partir das 8h, com saída às 9h, nos Arcos do Parque Bacacheri. A chegada será no mesmo local de saída.

Futsal

O Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, na Praça Oswlado Cruz (Rua Brigdeiro Franco, 2333 – Centro) recebe as finais da Copa Escolar 2022 de Futsal. As quatro melhores equipes de cada categoria e naipe vão disputar o título dessa grande competição que reuniu escolas de toda a cidade.

BMX

Na manhã de domingo, das 8h às 10h, tem mais uma edição do Festival Interno de BMX, realizado bimestralmente para crianças da Escolinha de BMX. Mais informações: (41) 3221-2353 ou (41) 99547-1551 (whatsapp) ou pelo Portal Curitiba em Movimento.