Franklin de Freitas – “BR-376

Na tarde desta segunda (26), a BR-376, no Litoral do Paraná, segue com interdição parcial no km 668 que causa filas de 20 quilômetros no sentido de Santa Catarina e 9 quilômetros no sentido Curitiba, segundo informações da concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho.

Mas quem seguir até depois de Camboriú vai encontrar filas ainda maiores na altura do km 140 da BR-101, no Morro do Boi, onde um um túnel foi bloqueado por entulhos que desceram com a forte chuva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina, por volta das 11h30 o trecho foi liberado por uma faixa, mas a fila no local chega a 34 quilômetros.

Na BR-277, a interdição parcial no km 42, em Morretes, gera fila de 7,5 quilômetros no sentido Litoral paranaense, mas sem fila para quem volta das praias, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Pelo Waze, o percurso de Curitiba a Paranaguá demorava 1h55 por volta das 15 horas e o caminho inverso, 1h14.

As filas aumentaram na tarde desta segunda (26) após o fim das restrição de carretas, cegonhas, bitrens nas rodovias 376 e 277. As restrições, segundo a PRF, retornam em 30 de dezembro.

A projeção das concessionárias é que os deslocamentos nesta semana sejam até maiores que na semana anterior, ou seja, mas veículos nas rodovias.

A Concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho entre Curitiba e o Litoral catarinense, estimava que entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro o fluxo de veículos esperado para o trecho tenha elevação de até 109%, com cerca de 65 mil veículos transitando por dia, em média, por cada uma das praças da concessionária.

Acidentes

Acidentes também complicaram a vida de quem voltava do feriado de Natal nesta segunda (26). Por volta das 16 horas, por exemplo, a fila chegou a 18 quilômetros na BR-277, de Ponta Grossa para Campó Largo, devido a um acidente no KM 128.

Rodoviária

A Rodoviária de Curitiba previa 167 mil embarques na semana do Natal e Ano Novo, sendo 90 mil somente nesta semana, e começando nesta segunda-feira, quando 13,5 mil pessoas podem deixar Curitiba em 450 ônibus. O número que deve chegar a 21 mil na sexta-feira com 660 veículos.

Para a virada do ano, o litoral do Paraná é o destino mais procurado, com 40%, seguido por Santa Catarina (22%), interior do Paraná (18%), São Paulo (10%), Rio de Janeiro (4%), Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).