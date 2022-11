Sol em Curitiba (Crédito: Franklin de Freitas)

O fim de semana em Curitiba tem previsão de começar com sol. Hoje e amanhã o céu fica claro na maior parte do dia, mas com temperaturas amenas durante a tarde. As manhãs podem ser com um pouco de frio, já que as mínimas previstas ficam na casa dos 9 a 10 graus.



Mas, a partir de domingo, pode ocorrer uma mudança nas condições do tempo. Uma frente pode trazer um novo período de chuvas, com o céu parcialmente nublado e pancadas de chuva.

Esse sistema deve seguir nos primeiros dias da semana que vem. O sol volta a aparecer na quarta-feira.