Rachel Ribas

Tanto o sábado (26) quanto o domingo (27) têm 98% de chance de chuva em Curitiba. Ao menos é o que diz o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) em sua previsão do tempo para este fim de semana na Capital paranaense.

Para sábado, o Simepar projeta céu nublado e sujeito a pancadas de chuva em Curitiba. A chance de chover é de 98%. As temperaturas variam entre 15ºC (mínima) e 20ºC (máxima). Um sistema de baixa pressão se forma sobre o oceano e isso favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade, especialmente entre a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o Litoral. Maioria dos modelos meteorológicos indicam bastante chuva para as praias, não se descartando até mesmo alagamentos e transtornos a população.

No domingo segue com previsão de chuvas mais expressivas entre a RMC e o litoral paranaense, em função dos ventos que transportam umidade do oceano. As precipitações ocorrem a qualquer hora do dia. A chance de chover na Capital é de 98%. As temperaturas variam entre 16ºC (mínima) e 20ºC (máxima).