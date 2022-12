Guilherme Dala Barba/SMELJ/Arquivo

No fim de semana tem atividades gratuitas de esporte e lazer promovidas pela Prefeitura de Curitiba. O destaque é a quarta etapa do Circuito Corrida dos Imigrantes na Regional Santa Felicidade.

A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), integra as ações que a Prefeitura promove no âmbito do Curitiba Viva Bem, um conjunto de políticas públicas que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Confira abaixo a agenda e programe-se para aproveitar os eventos.

Sábado (17/12)

Atividades nas regionais

Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, onde serão ofertadas várias atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Já no Velódromo do Jardim Botânico (Rua Dr. Jorge Meyer Filho, s/n), também às 9h, acontece o desafio 100 voltas – Curitiba Ciclismo. A prova consiste em realizar 100 voltas no Velódromo de Curitiba com bicicleta específica para a prova.

Os participantes têm que necessariamente usar bicicleta modelo Speed e o deficientes visuais modelo tandem.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (16/12), nmeste Link.

Boqueirão

O CEL Vereador João Derosso do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimos de materiais esportivos; quadra poliesportiva; e oferta de atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, torneio de tênis de campo e voleibol.

Já das 14h às 18h o Programa Rua do Lazer chega a Rua Maria Marques de Camargo, 330 – Alto Boqueirão. Por lá a criançada vai participar de atividades recreativas e de lazer, promovendo a participação da comunidade. As atividades que serão ofertadas ajudam no desenvolvimento humano e educacional e estimulam a expressividade, criatividade e a vivência de atividades de diferentes conteúdos de lazer, buscando a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social.

CIC

Para quem gosta de artes marciais, o Centro de Iniciação ao Esporte CIC (R. Sebastião Ribeiro Batista, 152 – CIC) recebe o Festival de CheckMat de Jiu Jitsu. O seminário e graduação dos atletas começa as 10h e a entrada é franca.

Domingo (18/12)

A partir das 6h será dada a largada dos 5km e 10 km da etapa (Europa) do Circuito Adulto de Corridas de Rua da Prefeitura de Curitiba, última etapa do circuito de corridas de rua de Curitiba em 2022.

A largada será no Bosque São Cristóvão, próximo ao Espaço da Criança (Rua Domingos Strapasson nº 578 – Santa Felicidade).

Atividades nas regionais

Matriz

Nas Arcadas de São Francisco, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem, acontecem as atividades recreativas das 9h às 13h de domingo para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Bairro Novo

Quem quiser dar uma volta de bike pelas ruas da região poderá participar do Passeio Ciclístico de Natal do Umbará. A concentração começa as 8h em frente ao Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli (Ra Luiz Nichele nº 08 – Umbará).

A pedalada é para toda a família e ainda terá sorteio de brindes e de uma bicicleta.

Parques

Das 14h às 18h, a diversão será em seis locais de Curitiba: Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, Yberê , além da Praça Afonso Botelho.

No Barigui, as atividades serão feitas no gramado ao lado do Salão de Atos; e no Parque Atuba, ao lado da Guarda Municipal. No Parque Lago Azul, serão no espaço do campo de futebol que tem um alambrado; no Parque Náutico, ao lado da Academia ao Ar Livre; e no Parque Yberê, próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas, entre outras atividades.