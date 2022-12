Cesar Brustolin/SMCS (arquivo)

Com festas neste fim de semana no Bosque do Papa e no Bosque Alemão, as comunidades étnicas enriquecem e celebram o Natal de Curitiba 2022 com suas tradições. Três festividades estão programadas: o Dia de São Nicolau, a Jaselka – Natal das Etnias e o Dia de São Martinho – Laternenfest.

O Dia de São Nicolau, comemorado por muitos povos europeus, será festejado no sábado (3/12), com diferentes atrações no palco do Memorial da Imigração Polonesa, no Bosque João Paulo II, com destaque para as tradições de Luxemburgo.

A partir das 12h30 serão oferecidos produtos típicos da gastronomia luxemburguesa, quando então também começam as apresentações de música e dança com o Grupo Curitando (viola caipira), Coral Harmonia, Grupo Folclórico Luxemburguês Feierwon (quarteto de mulheres), Escola Vida e Dança e Escola Vida e Música da Primeira Igreja Batista, Grupo Folclórico Infantil Original Einigkeit Tanzgruppe da Sociedade Thalia, Grupo de Valsas do Original Einigkeit Tanzgruppe, Danças com o Instituto Nintai, finalizando com o Grupo Folclórico Japonês da Sociedade Nikkei de Curitiba.

No final da festa, que conta com a parceria do Consulado de Luxemburgo, São Nicolau chega para receber as crianças e distribuir lembranças.

Natal polonês

No domingo (4/12), o Bosque do Papa continua animado com a programação do Natal das Etnias e a Jaselka, o auto de natal polonês. Almoço com produtos típicos dão início às atrações, que contam com a Banda Lyra Curitibana, os grupos poloneses Wawel, Wesoly e Szarotka, seguido de outros grupos folclóricos poloneses, italianos, alemães, grego, espanhol e boliviano. Ao final, o grupo polonês Wisla faz a encenação do auto de natal polonês.

Festa das Lanternas

A celebração do Dia de São Martinho, quando acontece a Laternenfest ou Festa das Lanternas, tem sido uma atração permanente do Natal curitibano. É o momento em que pais e filhos seguem em procissão com suas lanternas, atrás de São Martinho em seu cavalo branco. A confraternização das famílias é uma homenagem ao santo que se dedicou a ajudar o próximo e a ensinar o bem.

Antes da caminhada no Bosque Alemão, entre o Oratório de Bach e a fachada da Casa Mila, há apresentações musicais e um contador de histórias narra os feitos de São Martinho. As famílias se confraternizam pelo trajeto e ao final do percurso as crianças são recebidas com festa e distribuição de bolachas de mel.

Etnias do Natal de Curitiba 2022

Dia de São Nicolau

Local: Memorial da Imigração Polonesa – Bosque do Papa

Sábado (3/12), das 12h30 às 17h

Grátis

Natal das Etnias – Jaselka

Local: Memorial da Imigração Polonesa – Bosque do Papa

Domingo (4/12), 12h às 17h30

Grátis

Festa das Lanternas – Dia de São Martinho

Local: Oratório de Bach – Bosque Alemão (R. Schubert, 175 – Vista Alegre)

Domingo (4/12), das 19h às 21h

Grátis