Número de novos casos de Covid saltou nas últimas semanas, mas letalidade diminuiu se comparada a outros anos (Franklin de Freitas)

As últimas semanas de 2022 registram uma ascensão dos casos de Covid-19 no Paraná, ao mesmo tempo em que as mortes provocadas pela doença pandêmica permanecem num patamar mais baixo do que em outros finais de ano. É o que revela um levantamento feito pelo Bem Paraná, que analisou os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) entre 1º de novembro e 11 de dezembro dos três anos de pandemia.



Em 2022, nas últimas seis semanas (desde o começo de novembro até ontem), os órgãos de saúde já confirmaram 52.124 infecções pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e 129 óbitos causados pela doença foram divulgados. Em dezembro, especialmente, verifica-se uma rápida ascensão dos diagnósticos, tanto que o número de casos acumulados até o dia 11 de dezembro (27.692) já supera o total de novembro (24.432).



Tal situação ajuda a explicar a alta de 61% no número de diagnósticos neste final de ano em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, o número de casos de Covid foi caindo mês a mês ao longo de todo o segundo semestre, atingindo o menor nível em dezembro, sendo que entre 1º de novembro e 11 de dezembro daquele ano foram divulgados 32.369 diagnósticos.



Curiosamente, no entanto, o maior número de casos em 2022 não refletiu no quantitativo de óbitos. Isso porque nas seis semanas analisadas do ano passado haviam sido registrados 317 falecimentos por conta de complicações causadas pela doença, número 145% maior que os 129 óbitos registrados no mesmo período de 2022.



Um dos fatores que explicam essa maior proteção da população (com menos mortes mesmo com mais gente infectada) é justamente a vacinação contra a Covid-19, que teve início em meados de 2021. Uma relação que fica ainda mais evidente quando analisadas as informações das últimas semanas do primeiro ano de pandemia.



Em 2020, no período entre 1º de novembro e 11 de dezembro, o Paraná havia registrado 108.843 casos da doença, com 1.477 falecimentos. Foi, entre os três finais de ano em tempos de pandemia, o período com mais casos e mais mortes, disparado.



O ano de 2022, por outro lado, já está sendo o final de ano menos trágico desde o início da crise sanitária, ainda que o número de casos seja mais expressivo que em 2021.



Ano bate recorde de ocorrências, mas vê menos óbitos

Analisando-se ainda os dados ano a ano, temos novamente uma configuração, um cenário curioso. É que 2022 já registra mais casos da doença pandêmica do que os dois anos anteriores, mas também deve ser o ano com menos mortes causadas pela Covid desde o início da pandemia, em 2020.



Neste ano, até ontem, o Paraná já havia confirmado 1.202.005 infecções causadas pelo novo coronavírus, com 4.659 falecimentos. Em 2021, ao longo de todo o ano (1º de janeiro a 31 de dezembro), houve 1.178.435 casos da doença e 32.753 falecimentos, enquanto 2020 registrou 413.412 diagnósticos e 7.912 falecimentos.



Ainda assim, o último mês de 2022 vai deixando alguns dados alarmantes. Até o dia 11, foram divulgados 27.692 diagnósticos da doença e 61 óbitos. No mês passado inteiro (novembro), houve 24.432 casos e 68 óbitos. Com isso, a média diária de diagnósticos em dezembro registra, até aqui, alta de 209,12% na comparação com novembro (passando de 814,4 casos por dia para 2.517,5), enquanto a média de óbitos teve alta de 144,7% (passando de 2,27 para 5,55).

Casos de Covid-19 nas últimas semanas de cada ano

(dados de 1º de novembro a 11 de dezembro de cada ano)

2022

Casos: 52.124

Óbitos: 129

2021

Casos: 32.369

Óbitos: 317

2020

Casos: 108.843

Óbitos: 1.477

Covid ano a ano no Paraná

2022*

Casos: 1.202.005

Mortes: 4.659

2021

Casos: 1.178.435

Mortes: 32.753

2020

Casos: 413.412

Mortes: 7.912