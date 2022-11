Reprodução/Facebook

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, postou na sua página no Facebook o falecimento do Frade Franciscano Frei Cássio Vieira de Lima, aos 101 anos.

“Vivia no Convento do Senhor Bom Jesus em plena vitalidade, imerso em oração. Foi pároco de Piraquara, Capelão da Prefeitura de Curitiba nos 300 anos da Cidade (1993-1996) quando abençoou 6 mil obras. Ergueu a ampla e magnífica igreja de Santa Madalena Sofia e Santo Expedito no Higienópolis/Bairro Alto. Fez o enterro e as exéquias de meu Pai e minha Mãe, e de meus Tios e Tias, casou meus Irmãos. Adorável amigo este Anjo de bondade e disposição ao serviço do Povo, foi passar o Natal 2022 no Céu. Possam os Anjos velar seu Repouso com cânticos de Glória. Bendito seja pelo muito que trabalhou”, escreveu o prefeito.

Será decretado luto oficial.

O falecimento foi às 13h09, no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. Frei Cássio sofreu uma queda no início de novembro, fraturando duas costelas. Internado desde este dia, nas últimas semanas desenvolveu uma inflamação no tórax e foi descoberto um problema nos rins. Seu quadro de saúde foi se agravando, deixando-o cada vez mais fraco. Foi deixando de se alimentar e se comunicar até vir a óbito nesta tarde.

A Fraternidade Senhor Bom Jesus dos Perdões comunica que celebrará as missas exequiais às 7h e 9h30 de amanhã, dia 30 de novembro. O enterro será realizado em seguida, no Cemitério São Francisco, em Curitiba.