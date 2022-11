Divulgação

Integrantes da Frente Feminista de Curitiba e Região Metropolitana realizaram no início da tarde desta segunda (7), um ato em frente ao Tribunal do Júri para exigir Justiça diante do feminicídio de Suellen Helena Rodrigues, de 29 anos, que foi morta na frente dos filhos, de 8 e 10 anos, no bairro Uberaba no último dia 31 de outubro.

O suspeito pelo assassinato é seu ex-marido, Jaminus Quedaros de Aquino, advogado criminalista e ex-policial civil. O crime odioso correu em frente a uma escola municipal, onde a vítima foi levar os filhos.

A vítima estava com medida protetiva e buscando retomar sua vida em Curitiba, após sair de Prudentópolis.

O advogado de defesa da família da vítima, Jackson William, que participou do ato, afirmou que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspendeu preventivamente o registro do suspeito de ter assassinado a ex-mulher.

Aquino, 59 anos, foi preso no dia 3 de novembro, após se apresentar à polícia e desde então está no Complexo Médico Penal do Paraná. Imagens de uma câmera de segurança mostram o advogado, que é ex-policial civil, chegando ao local em um carro. Ele desce do veículo, corre em direção à vítima, troca algumas palavras e atira contra a ex-mulher. Após a prisão, o autor ficou em silêncio.