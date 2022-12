Blusas farão parte do cenário de Natal deste ano em Curitiba. (Ricardo Marajó/SMCS)

O Verão, que oficialmente começou nesta quarta-feira, 21 de dezembro, parece ter chegado apenas ao calendário em Curitiba. Essa manhã de quinta-feira, 22 de dezembro, os termômetros marcavam 13 graus de mínima na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), segundo os dados do Sistema de Tecnologia de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

As temperaturas mais amenas, apesar do estranhamento de alguns, não são incomuns a Capital. Em 2010, por exemplo, no dia 14 foi registrada a temperatura mínima de 9,8ºC em Curitiba, a menor para o mês de dezembro. Em 2021, no dia 8 foram marcados 12,1ºC e no dia 15 deste ano, 12, 5ºC.

Apesar disso, as médias de mínima oscilam entre 15,1ºC de e máxima 25,2ºC.

E, de acordo com a previsão do meteorologista Samuel Braun, o friozinho e as chuvas ocasionais devem passar o Natal em Curitiba, mas sem chances de termos um Natal europeu com neve.