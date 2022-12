Estão abertas as inscrições para o Programa Bolsa-Técnico, da Fundação Araucária, que prevê a concessão de até 120 bolsas para suprir a necessidade de profissionais especializados nos laboratórios multiusuários das instituições de ensino superior e de pesquisa do Estado do Paraná. O objetivo é potencializar o desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação.

O investimento nesta chamada pública é de R$ 5,7 milhões. As bolsas, no valor de R$ 2 mil, são dirigidas a profissionais com nível superior e têm duração de até 24 meses. Elas serão concentradas nas instituições de ensino superior e de pesquisa do Paraná com no mínimo três programas stricto sensu acadêmico ou profissional.

O Programa Bolsa-Técnico incorpora a construção estrutural de Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação no Paraná (NAPIs), que vem sendo fomentada pela Fundação Araucária para articular e mobilizar o Sistema Regional de Inovação do Paraná em torno dos desafios ligados ao desenvolvimento do território.

“O programa vai funcionar como um suporte à atuação da pesquisa, ensino, extensão e inovação nos laboratórios multiusuários. Vamos trabalhar as áreas do conhecimento ligadas aos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação, ecossistemas de inovação e setores prioritários identificados pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia”, explicou o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Spinosa.

O prazo para submissão eletrônica das propostas vai até o dia 23 de janeiro. A divulgação do resultado final será feita a partir de 06 de fevereiro. O edital completo do programa está disponível AQUI.