Local de provas em Curitiba: dia 20 tem mais (Valquir Aureliano)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) fez ontem, a aplicação regular do primeiro dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 — versões impressa e digital. Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.



O segundo dia do exame será no próximo domingo, 20 de novembro. Os participantes resolverão itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.



Segundo o Inep, as provas aconteceram de maneira tranquila na maioria das localidades. Em alguns locais, as provas foram finalizadas após as 19h, devido a intercorrências, como falta de energia.



Eram mais de 3 milhões de candidatos fazendo as provas. No Paraná, estavam aptos mais de 145 mil candidatos, em 88 municípios.



O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC).



Os resultados do Enem serão divulgados posteriormente e o próprio Inep irá divulgar a data oficial, assim como o desempenho de cada candidato.