O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apresentou denúncia criminal por tráfico de drogas e posse ilegal de armas contra seis policiais militares lotados na Companhia da Polícia Militar de Guaratuba, no Litoral do estado. A ação penal já foi recebida e vai tramitar no Juízo da Vara da Auditoria Militar da capital. Dois dos PMs – irmãos gêmeos – foram alvos da Operação Fish, do Gaeco, deflagrada em agosto deste ano.

