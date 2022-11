Divulgação/SMCS

Dentro do lago do Parque Barigui começou a “nascer” a árvore mais alta do Natal de Curitiba. Com 22 metros de altura, a árvore já virou um símbolo da programação natalina da cidade e desde 2017 enfeita o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais.

A instalação começou nesta sexta-feira (4/11) e será finalizada no sábado (5/11). Com patrocínio do ParkShoppingBarigüi, depois de pronta a estrutura, a árvore será decorada com mais de 54 mil pontos de luz LED na cor verde.

Gigante instagramável

A icônica árvore do Parque Barigui é uma das atrações mais procuradas pelos caçadores de “lugares instagramáveis” no roteiro de Natal de Curitiba. Ao anoitecer a imagem da gigante verde fica refletida na água do lago do parque, garantindo lindas imagens.

“Um dos cartões-postais mais visitados de Curitiba, o Barigui é o espaço perfeito para receber uma Árvore de Natal desse porte”, destaca Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo.

O Parque Barigui terá duas árvores de Natal. A outra, com patrocínio da Ligga Telecom, na rotatória da Avenida Cândido Hartmann, está com a estrutura pronta para receber a iluminação, também com microlâmpadas de LED.

Caminho de Luz

As duas árvores estão no roteiro do Caminho de Luz do Parque Barigui, que é outra atração do Natal de Curitiba 2022. Neste ano, o Caminho de Luz tem patrocínio da Ligga Telecom, que levará a mesma atração também para o Parque Náutico, no Boqueirão.

No Barigui, o circuito começará no portal de acesso ao parque (com entrada pela BR-277) e seguirá por dez estações pela Alameda Ecológica Burle Marx até a Cândido Hartmann.

Pelo trecho de quase dois quilômetros, os visitantes passam por atrações como a Banda de Noéis, a Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e o Santo Presépio. O circuito tem também túneis de luz e duas árvores de Natal.