Governador Ratinho Junior faz última vistoria na Ponte da Integração, que está concluída Foto: Gilson Abreu/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior vistoriou nesta terça-feira (20) a obra da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, que está finalizada. A nova ponte é um marco emblemático que desafogará o tráfego da Ponte da Amizade, já que a nova ligação será utilizada para concentrar todo o transporte de cargas entre os dois países, enquanto a atual irá atender prioritariamente turistas e passageiros.

A Ponte da Integração foi construída sobre o Rio Paraná, no bairro Porto Meira, próximo à Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina). No lado paraguaio, a obra fará ligação com o município de Presidente Franco, vizinho de Ciudad de Leste, onde fica a Ponte Internacional da Amizade.

O projeto, iniciado em 2019, mas pleiteado há algumas décadas, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, o governo federal e a Itaipu Binacional, responsável pelos recursos financeiros. O investimento deve chegar a R$ 373 milhões ao término dos serviços.

“Essa é uma obra esperada há 30 anos. Nós tiramos do papel para entregá-la à população do nosso Estado e do nosso País. Ela vai fazer com que o Paraná se torne ainda mais protagonista na América do Sul. Isso é geração de emprego para a nossa gente, vai facilitar a vida de quem transita na Ponte da Amizade, e transformar o comércio exterior no Mercosul”, destacou Ratinho Junior.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, explicou que ela representa um salto logístico para o Paraná, mas também um novo ponto turístico para Foz do Iguaçu. “A ponte está estruturalmente 100% concluída. Foi um esforço de engenharia gigantesto e conseguimos entregar dentro do prazo. Ainda há alguns detalhes que estão sendo finalizados, como questões da iluminação cênica, que não estava prevista originalmente, mas nós incluímos. Teremos aquela iluminação colorida para a noite. É um marco para a cidade”, disse.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Anatalício Risden, comemorou a parceria com os governos estadual e federal, e também com o Paraguai. Segundo ele, o envolvimento de todas as partes foi primordial para dar a Foz do Iguaçu essa nova alternativa de locomoção. “Parabéns ao Brasil e ao Paraguai por todo esse envolvimento”, ressaltou. “Conseguimos entregar uma grande obra cumprindo o papel de indução do desenvolvimento de Itaipu Binacional”. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, acompanhou a vistoria.

ESTRUTURA

A construção é do tipo estaiada e conta com duas torres de sustentação com 120 metros de altura cada. A ponte tem 760 metros de comprimento e um vão-livre de 470 metros, sendo o maior da América Latina. São duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamento de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais.

LIBERAÇÃO DE TRÂNSITO

A liberação do fluxo de veículos é a segunda parte do projeto. A nova rodovia de acesso à Ponte da Integração, do lado brasileiro, está em andamento. Haverá uma ligação da cabeceira da ponte com a BR-277 e o trevo de acesso para a Argentina, por onde será desviado o tráfego dos veículos pesados que circulam entre os dois países.

O destaque na rodovia de acesso vai para os avanços no viaduto da BR-277, onde foi realizada a concretagem da primeira viga longarina. Nas novas aduanas paraguaia e argentina, permanecem sendo executados os serviços de terraplenagem, bem como na interseção do acesso à Ponte Tancredo Neves. Também foi construída a estrutura de concreto que servirá como passagem para ciclistas embaixo da rodovia.