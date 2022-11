Defesa Civil PR

O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (29) o decreto ( 12.691/2022 ) que declara situação de emergência na região Leste do Paraná, que compreende municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral. O decreto atende à recomendação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, em razão das chuvas intensas que atingem a região desde o dia 25 de novembro.

A publicação do decreto foi anunciada pela manhã pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que também determinou a criação de um gabinete de crise para concentrar as informações e o atendimento às vítimas do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba. O documento autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das áreas atingidas.

A homologação da situação de emergência permite o apoio do Estado aos municípios atingidos, e caso tenha o reconhecimento federal, as cidades também recebem apoio da União. Além do envio de equipes e materiais, o decreto também possibilita o envio de recursos para esses locais, o que dá mais celeridade à recuperação das áreas atingidas para que a situação volte à normalidade.

“Por causa das chuvas intensas, as equipes da Defesa Civil já estavam monitorando vários pontos críticos do Estado, mas lamentavelmente houve este desabamento”, disse o governador.

“Deslocamos rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual, para atuarem junto com a Polícia Rodoviária Federal. Pela manhã iniciei de imediato um gabinete de crise para fazer uma coordenação geral, junto com todas as forças de seguranças, para fazer o atendimento à população”, acrescentou Ratinho Junior.

“Nos solidarizamos com todos os familiares de quem perdeu sua vida. A situação é muita crítica e ainda há risco de desmoronamento de outros pontos da Serra do Mar. A vigilância é grande, tivemos inclusive que limitar o número de bombeiros que prestam atendimento”, destacou ele, afirmando que outras equipes trabalham na desobstrução das vias bloqueadas.

EQUIPES MOBILIZADAS – Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil e da concessionária Arteris Litoral Sul estão mobilizadas desde a noite de segunda-feira (25) para prestar atendimentos no local. As más condições do tempo, porém, dificultam as buscas e a avaliação dos danos.

A estimativa é que seis carretas e de 10 a 15 veículos tenham sido soterrados pela lama. Uma morte foi confirmada até o momento.

Além da BR-376, as principais rodovias de acesso ao Litoral também estão bloqueadas por causa da queda de barreiras. Há interdições totais na BR-376 e na Estrada da Graciosa e interdição parcial na BR-277.

As chuvas intensas também causaram inundações, enxurradas e alagamentos em outros municípios do Litoral e da Região Metropolitana. Um boletim divulgado às 12h30 pela Defesa Civil mostra que 680 pessoas foram atingidas pelas ocorrências, sendo que 474 estão desalojadas e 24 desabrigadas, e 122 casas foram danificadas. As ocorrências foram registradas em Campina Grande do Sul, Morretes, Quatro Barras e São José dos Pinhais.

CHUVAS – As estações meteorológicas do Estado identificaram chuvas acima da média histórica para o mês de novembro em cidades do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as cidades mais atingidas foram Guaratuba, Antonina, Curitiba, Paranaguá, Guaraqueçaba e Tijucas do Sul.

No total, choveu quase 900 mm a mais do que a média histórica do mês de novembro na soma de todas essas cidades.