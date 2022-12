Com a liberação parcial do trânsito da BR-277, o Governo do Estado envia, hoje, insumos e medicamentos para abastecer hospitais e unidades de saúde do Litoral.



O caminhão com quase 900 volumes, com 42 itens, entre medicamentos, soro, material de primeiros socorros, desinfetante, máscaras e luvas).



Além da Saúde, a Defesa Civil Estadual também está em contato com a Ceasa para permitir o fornecimento de alimentos à região, se necessário. Da mesma forma, o abastecimento de combustíveis também está garantido.