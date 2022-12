Rodrigo Felix Leal/SEIL

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) firmou um acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para comandar a execução das obras de reparos em dois pontos que foram alvo de deslizamento na BR-277, no Litoral. Os locais exatos são no km 39 e no km 41. A medida visa restaurar o fluxo de veículos o mais rápido possível.

No trecho atingido pela queda de rochas há mais de um mês, no km 42, a obra ficará com o DNIT, que realizou a contratação emergencial de contenção do talude, um investimento de R$ 1,6 milhão.

Mais detalhes serão apresentados nesta sexta-feira (16) pelo secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

Serviço:

Data: 16 de dezembro, sexta-feira

Horário: 10 horas

Endereço: Secretaria de Infraestrutura e Logística – Av. Iguaçu, 420 – Rebouças, Curitiba – PR