O Governo do Paraná, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), fará a reforma de oito obras de arte especiais, localizadas nas regiões Centro e Centro-Sul do Estado.

Serão revitalizadas sete pontes e uma trincheira, em uma operação que irá beneficiar oito municípios. São eles Guarapuava, Pinhão, Boa Ventura de São Roque, Nova Laranjeiras, Espigão Alto do Iguaçu, Nova Tebas, Iretama e Rio Bonito do Iguaçu.

“Este é mais um investimento do DER do Paraná para reformar pontes, pontilhões e viadutos que não recebem manutenção há muito tempo. São obras de prevenção, que trazem benefício para população e economia para as contas públicas. Já temos licitação em andamento para 77 obras de arte especiais em várias regiões do estado, e pretendemos aumentar esse número no próximo ano”, diz o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

A licitação será na modalidade Concorrência Pública, em que é feita a abertura de envelopes de preço, marcada para 12 de dezembro na sede do DER/PR.

A vencedora será a que empresa que apresentar a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, além de ter a documentação habilitada pelo corpo técnico do órgão estadual. O prazo de execução será cinco meses, após a emissão da ordem de serviço.

O investimento estimado para as obras é de R$ 2.484.241,60. As pontes ficam localizadas nas rodovias PR-170, PR-473, PRC-158, PRC-466 e PRC-487, enquanto a trincheira está na PR-364.

Serão feitos reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem e de segurança, melhorias de pavimentação, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas, além da pintura externa das obras de arte especiais.

Obras de arte especiais:

Ponte Rio Pinhão PR-170 no limite entre Guarapuava e Pinhão

Ponte Rio Carazinho PRC-466 em Boa Ventura de São Roque

Ponte Rio das Cobras PR-473 em Nova Laranjeiras

Ponte Rio das Cobras II PR-473 em Nova Laranjeiras

Ponte Rio Despedida PR-473 em Espigão Alto do Iguaçu

Ponte Rio Muquilão PRC-487 no limite entre Nova Tebas e Iretama

Trincheira Ferrovia PR-364 em Guarapuava

Ponte Rio Xagú PRC-158 em Rio Bonito do Iguaçu

Neste mapa está disponível a localização de cada uma, na aba CP 186/2022.