AEROPORTO AFONSO PENA (Franklin Freitas)

Começa a funcionar hoje uma linha aérea que liga Curitiba a Florianópolis, capital de Santa Catarina. A linha foi criada por uma parceria do Governo do Paraná com a Azul Linhas Aéreas que abriu voos diários entre as duas capitais, exclusivamente para atender a demanda atual, provocada pelas chuvas recentes no Sul do País que interditaram parte das estradas por onde circulam moradores do Paraná e Santa Catarina, dificultando o tráfego entre os dois estados.

A rota será feita com uma aeronave ATR 72-600, com capacidade para até 72 passageiros, que já começa a decolar a partir de hoje e deve atender a região até fevereiro de 2023. As passagens já podem ser adquiridas no site da companhia, por uma tarifa mais em conta, segundo o governo do Estado.

A iniciativa foi articulada pela Invest Paraná, em parceria com a Azul, na tentativa de viabilizar uma nova alternativa para os turistas que costumam viajar entre os estados no período de alta temporada.

“Nesse momento difícil nas estradas do Paraná, o governador nos pediu para acionar as empresas aéreas e aumentar o número de voos ligando esse trecho entre o Paraná e Santa Catarina. A Invest Paraná contatou todas as companhias e a Azul foi a primeira a responder bem rápido. Foi uma missão que teve resultado”, disse o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin.

Segundo César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul, a companhia entende a necessidade urgente de colaborar para minimizar os impactos no trânsito e facilitar o acesso entre os dois estados, especialmente neste período de festas e férias.

“Queremos apoiar os nossos clientes que precisam transitar entre Paraná e Santa Catarina, a trabalho ou lazer, e que desejam evitar atrasos e congestionamentos que foram intensificados nesse momento. Por isso também pensamos não só em oferecer essa opção aérea, como também em reduzir as taxas desses voos”, explicou Grandolfo.

Confira os horários dos voos

De 19 a 23 de dezembro (segunda à sexta)

Origem: Curitiba/Saída: 10h15 – Destino: Florianópolis/Chegada: 11h35

Origem: Florianópolis/Saída: 12h15 – Destino: Curitiba/Chegada: 13h35

De 20 a 23 de dezembro (terça e quinta)

Origem: Curitiba/Saída: 18h25 – Destino: Florianópolis/Chegada: 19h40

Origem: Florianópolis/Saída: 20h20 – Destino: Curitiba/Chegada: 21h40

De 26 a 30 de dezembro (segunda, quarta e sexta)

Origem: Curitiba/Saída: 10h15 – Destino: Florianópolis/Chegada: 11h35

Origem: Florianópolis/Saída: 12h15 – Destino: Curitiba/Chegada: 13h35

27 de dezembro (terça)

Origem: Curitiba/Saída: 14h – Destino: Florianópolis/Chegada: 15h15

Origem: Florianópolis/Saída: 15h55 – Destino: Curitiba/Chegada: 17h15

29 de dezembro (quinta)

Origem: Curitiba/Saída: 14h05 – Destino: Florianópolis/Chegada: 15h20

Origem: Florianópolis/Saída: 16h – Destino: Curitiba/Chegada: 17h20

De 2 a 31 de janeiro de 2023 (segunda a sábado)

Origem: Curitiba/Saída: 10h15 – Destino: Florianópolis/Chegada: 11h30

Origem: Florianópolis/Saída: 12h10 – Destino: Curitiba/Chegada: 13h30

De 8 a 31 de janeiro de 2023 (domingo)

Origem: Curitiba/Saída: 14h20 – Destino: Florianópolis/Chegada: 15h35

Origem: Florianópolis/Saída: 16h15 – Destino: Curitiba/Chegada: 17h35

21 janeiro de 2023 (sábado)

Origem: Curitiba/Saída: 14h25 – Destino: Florianópolis/Chegada: 15h40

Origem: Florianópolis/Saída: 16h20 – Destino: Curitiba/Chegada: 17h40

De 23 a 31 de janeiro de 2023 (frequência diária)

Origem: Curitiba/Saída: 10h15 – Destino: Florianópolis/Chegada: 11h30

Origem: Florianópolis/Saída: 12h10 – Destino: Curitiba/Chegada: 13h30