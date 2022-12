Alessadro Vieira/Sedest

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou, ontem, 128 ônibus escolares para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino de 100 municípios paranaenses, além de 45 novas viaturas para a Secretaria de Segurança Pública.



A aquisição dos veículos para a educação envolveu cerca de R$ 45,4 milhões, recursos do Governo do Estado e de emendas parlamentares através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), e para as forças armadas foi de R$ 6,3 milhões, oriundos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



A primeira iniciativa faz parte do programa Caminho da Escola, que até fevereiro de 2023 prevê a entrega de 340 veículos.