Franklin de Freitas – Hospital do Trabalhador

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizam, hoje, a inauguração das obras do novo heliponto e do banco de leite humano do Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), em Curitiba. Juntas, as obras somam mais de R$ 3 milhões em investimentos realizados pela Volkswagen do Brasil.



O evento deve contar com a presença do vice-governador Darci Piana, do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, representantes da empresa e demais autoridades.

A solenidade está marcada para as 10 horas.