Gilson Abreu/AEN

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), formalizou um investimento de mais de R$ 203 milhões para a construção de dez Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME). O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (17) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante o evento Governo 5.0 – Desenvolve Paraná – Sustentabilidade a serviço da população, em Foz do Iguaçu.

Os ambulatórios prestam atendimento multiprofissional e regionalizado em parceria com os municípios para a realização de consultas e exames especializados de média complexidade. Os dez projetos iniciais contemplam as cidades de Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Paranaguá, Paranavaí, São José dos Pinhais e União da Vitória.

“É parte de um programa amplo de investimentos em regionalização da saúde. Em breve teremos essas novas unidades auxiliando municípios importantes do Paraná”, afirmou o governador.

“Este pacote está voltado para o avanço no atendimento da média complexidade de especialidades médicas aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS. Os projetos iniciais do AME começaram há quatro anos e agora sairão do papel. É um salto de qualidade no atendimento regionalizado, voltado para a melhoria na prestação de serviço para a população”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“Estes ambulatórios abrangerão aproximadamente 150 municípios e são fundamentais para descentralizar o atendimento e levar o serviço de saúde para mais próximo da casa das pessoas”, complementou o prefeito de Jesuítas e presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Júnior Weiller.

MODALIDADES – São dois tipos de AMEs: Tipo I e Tipo II. Na primeira modalidade são 37 consultórios e dez salas de exames em um espaço de aproximadamente quatro mil metros quadrados. Os municípios de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Paranavaí e São José dos Pinhais integram este pacote e, juntos, podem chegar a realizar 20 mil consultas por mês. O investimento nestas obras é de mais de R$ 125 milhões.

Já as obras dos AMEs Tipo II contemplam cerca de 2,5 mil metros quadrados com 22 consultórios e sete salas de exames cada. Nesta modalidade estão inseridos os municípios de Cianorte, Irati, Ivaiporã e União da Vitória, num investimento de mais de R$ 71 milhões.

Além destes, em Paranaguá, anexo ao Hospital Regional do Litoral, na antiga Santa Casa do município, será construído o AME Litoral gerenciado pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas), para dar suporte e reforçar o atendimento especializado nos sete municípios do litoral paranaense, num investimento de mais de R$ 7 milhões. Somados, os Ambulatórios Tipo II terão capacidade para realização de cerca de 12 mil consultas por mês.