Reprodução/DER-PR

A ponte sobre o Rio Paranapanema, na divisa com São Paulo, em Porecatu, no Norte do Estado, será totalmente bloqueada para reformas a partir do dia 16 de novembro, às 7h. Os serviços serão realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER/SP), responsável pela administração da ponte, que prevê interdição pelo período de 60 dias.

A ponte divide a PR-170 (Rodovia Deputado Homero Oguido), em Porecatu, com a SP-421 (Rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro), no Sudoeste de São Paulo, que dá acesso aos municípios de Taciba e Presidente Prudente.

Para quem trafega do norte paranaense com destino ao sudoeste paulista, as opções de desvio são a SP-333, na rota para Assis (ponte no território de Sertaneja-PR), ou pela SP-425, sentido Presidente Prudente (ponte no território de Santo Inácio-PR).

Placas e dispositivos de sinalização vertical orientando os condutores do lado paranaense foram fornecidas pelo DER/SP e instaladas pelo DER/PR nos principais acessos a Porecatu, evitando que usuários com destino a São Paulo sigam até a ponte bloqueada. Elas permanecem cobertas até o início dos serviços.