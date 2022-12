Divulgação/FAS

O prefeito Rafael Greca aproveitou a festa de abertura pela celebração do Natal na Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa, ontem, para convidar o público para que faça doações de alimentos, água mineral e produtos de higiene para a campanha Ajuda Litoral. As doações podem ser feitas nas Ruas da Cidadania e postos dos Bombeiros. Pela manhã, 4 toneladas de doações seguem de trem para Morretes, na primeira leva que a Capital envia para o Litoral.



Ontem, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, falou do seu salvamento após ter seu carro atingido no deslizamento. Ele encontrou com Greca e aproveitou para agradecer os donativos e a campanha para o Litoral.