O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apresenta, hoje, o Guia Brasileiro de Moradia Primeiro (Housing First), uma metodologia de atendimento à população em situação de rua com acesso imediato à moradia segura.

A publicação norteia a estruturação de projetos de moradia primeiro, além de trazer o conceito básico de população em situação de rua, estratégias de cuidado com este público, entre outras ações. Ainda durante o evento, será apresentado o documentário “Moradia Primeiro: um novo conceito de garantia de direitos”.