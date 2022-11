A edição do Halloween de rua deste ano levou centenas de monstros e personagens de histórias assustadoras em quadrinhos para as ruas do centro de Curitiba nesta tarde de domingo, 6 de novembro. O céu, que amanheceu ensolarado, foi tomado pela nebulosidade ao longo da tarde contribuindo para o clima da festa.

O evento, gratuito, foi organizado na Rua Dr Faivre, 507, em frente ao restaurante Shinobis, no centro. No local, os participantes puderam aproveitar atrações, como arco e flecha, cama elástica, distribuição de doces, mangás e gibis.

O público compareceu a caráter para participar da festa que contou com concursos de fantasia Pet, Infantil e Adulto. Confira as fotos feitas pelo fotografo Carlos Alberto:

Comidas e bebidas GastroGeek Shinobis e loja com produtos Shinobis ajudaram a animar os participantes.

O Random play dance K-Pop reuniu um grande número de participantes.