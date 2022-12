(Ricardo Marajó/SMCS)

A partir desta segunda-feira (5), as regionais de Curitiba dão início à distribuição gratuita de mudas de árvores nativas produzidas pelo Horto Municipal do Guabirotuba, da Prefeitura de Curitiba. É a última chance do ano de poder receber as mudas gratuitamente.

Ao todo, o município disponibiliza 5 mil mudas. Os munícipes podem escolher entre espécies como ipês amarelo, roxo e roxo anão, uvaia, pitanga, araçá vermelho, entre outras.

No fim de janeiro, está programada a primeira distribuição de 2023. O incentivo à ampliação dos plantios na cidade é parte das ações do Curitiba Viva Bem, uma série de políticas públicas voltadas à saúde e qualidade de vida da população.

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras.